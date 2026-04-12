Жителей Мангистау предупредили об опасностях при выездах на природу
Специалисты призывают жителей не пренебрегать мерами безопасности.
С началом сезона поездок на природу жителям Мангистау напомнили о рисках, которые могут подстерегать в степи — от поломок автомобилей до укусов змей и ядовитых насекомых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как отметил председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков, к таким поездкам необходимо тщательно готовиться. В первую очередь важно проверить техническое состояние автомобиля и его готовность к бездорожью. С собой рекомендуется взять домкрат, трос, запас топлива, запасное колесо, а также лопаты и доски на случай застревания в песке.
Эксперт также советует заранее продумывать маршрут, следить за прогнозом погоды и по возможности использовать GPS-навигатор или спутниковую связь.
Особое внимание следует уделить запасам воды и экипировке. В условиях степи на одного человека должно приходиться не менее пяти литров воды в сутки. Одежда должна быть многослойной, а в жаркую погоду обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца.
Дополнительную опасность представляют змеи, насекомые и, в частности, каракурты. Чтобы избежать укусов, рекомендуется держать палатку закрытой, а обувь — внутри и обязательно проверять перед использованием.
В аптечке, помимо стандартных средств, должны быть антигистаминные препараты, например Супрастин, а также средства от зуда и пинцет для удаления клещей.
При укусе змеи специалисты не рекомендуют накладывать жгут или пытаться отсасывать яд — пострадавшему необходимо обеспечить покой, зафиксировать конечность и дать воду. В случае укуса каракурта допускается прижигание места укуса в первые минуты.
Специалисты призывают жителей не пренебрегать мерами безопасности, подчеркивая, что грамотная подготовка может спасти жизнь в условиях степи.
