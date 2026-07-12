Жителей Мангистау призвали отказаться от посадки некоторых деревьев в природных зонах

Жителей Мангистауской области призвали не высаживать чужеродные деревья и кустарники в ущельях, горах, у родников и других природных территориях. По словам специалистов, даже посадки из благих побуждений могут нарушить естественное равновесие и поставить под угрозу сохранение редких видов растений, сообщает Lada.kz.

С таким обращением выступила кандидат биологических наук, директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада Акжунис Иманбаева. Она отметила, что в последние годы ученые фиксируют случаи высадки растений, не характерных для природных экосистем Мангистау.

По словам биолога, чужеродные древесные виды способны изменять состав растительных сообществ, вытеснять местную флору и приводить к исчезновению редких и краснокнижных растений.

Одним из примеров стало ущелье Самал в Западном Каратау, где несколько лет назад был высажен вяз приземистый (карагач), родиной которого являются Центральная и Восточная Азия. Сегодня дерево активно распространяется самосевом, занимает новые участки склонов и вытесняет естественную растительность. Кроме того, этот вид подвержен заболеваниям и вредителям, что создает дополнительные фитосанитарные риски.

Особую обеспокоенность ученых вызывает тот факт, что в этом ущелье произрастает краснокнижный боярышник сомнительный, а также многие лекарственные, пищевые и декоративные растения природной флоры.

Серьезные изменения специалисты отмечают и в ущелье Султан-эпе — одном из наиболее известных священных мест региона. Здесь активно распространяется лох узколистный, образующий густые заросли и постепенно вытесняющий местные древесно-кустарниковые сообщества. Кроме того, во время полевых исследований ученые зафиксировали усыхание отдельных деревьев шелковицы белой и боярышника сомнительного.

Еще большую тревогу у специалистов вызывают недавние посадки клена ясенелистного и айланта высочайшего возле родниковой зоны Султан-эпе. Эти виды считаются одними из самых опасных инвазивных деревьев благодаря быстрому росту и активному распространению семян. Родиной клена ясенелистного является Северная Америка, а айланта высочайшего — Китай.

Подобные случаи выявлены и в ущельях Жемсемсай и Когенсай, где также обнаружены молодые посадки инвазивных видов. По словам ученых, через несколько лет они могут начать активно распространяться и вытеснять естественную растительность.

В Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду подчеркнули, что озеленение должно проводиться только в населенных пунктах, парках и других специально предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций специалистов.