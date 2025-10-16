Жителей Шымкента оштрафовали за отказ от медобследования
В Шымкенте 7 граждан, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков, несмотря на предупреждения врачей, уклонялись от обязательного медицинского обследования и лечения, передает BAQ.KZ.
По инициативе прокуратуры указанные лица привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 429 КоАП в виде штрафа на сумму 19 660 тенге каждому и в дальнейшем будут систематически проходить обследования.
Работа в данном направлении находится на особом контроле прокуратуры.
Прокуратура напомнила, что лица, состоящие на учёте в связи с употреблением наркотиков, обязаны проходить медицинское обследование ежемесячно в течение первых 6 месяцев, а затем не реже одного раза в квартал.
Указанный порядок установлен приказом Министерства здравоохранения.
Казахстанцев призывают строго соблюдать требования прохождения медицинских обследований и ответственно относиться к вопросам здоровья и лечения.
