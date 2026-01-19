Жителей Шымкента предупреждают о выстрелах на улицах
Сегодня, 14:03
19 января Департамент полиции города Шымкент проведет учение на территории района Енбекши (Индустриальная зона), передает BAQ.KZ.
Цель мероприятия — проверка готовности сил и средств правоохранительных органов.
Во время учений будут использоваться холостые патроны, поэтому жители района могут услышать характерные звуки выстрелов.
Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и не распространять ложную информацию.
