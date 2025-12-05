5–6 декабря 2025 года в Шымкенте пройдут масштабные антитеррористические учения, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятий будут отрабатываться действия оперативных служб по реагированию на различные сценарии угроз на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В связи с этим на отдельных улицах города будут введены временные ограничения движения автотранспорта. Жителей и гостей Шымкента просят заранее планировать маршруты и соблюдать меры безопасности.

"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, строго соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", — подчеркнули в Шымкентском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Органы правопорядка уверяют, что все действия направлены на повышение готовности служб и обеспечение безопасности горожан.