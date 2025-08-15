В Петропавловске прошёл яркий экологический интерактив "EcoLife: Выбор молодёжи", объединивший активных горожан в рамках инициированной Главой государства программы "Таза Қазақстан". Организаторами события выступили Молодежный ресурсный центр СКО совместно с фронт-офисом волонтёрства "Birgemiz" и общественным объединением "Штаб JE SKO", передает BAQ.KZ.

Цель акции — сформировать экологическое сознание и вовлечь молодёжь в заботу об окружающей среде через лёгкие и увлекательные активности. На центральной улице Конституции Казахстана развернулись три тематические станции. Здесь можно было попробовать себя в сортировке мусора по контейнерам, испытать удачу в "эко-рулетке" и оставить послание на "Дереве желаний планете".

"Мы проводим акцию "EcoLife: Выбор молодёжи", чтобы привлечь внимание к вопросам экологии простым, доступным и интересным способом. Наша задача — не только информировать, но и вовлекать. Через игровые форматы — как "эко-рулетка", "дерево желаний" или сортировка отходов — мы формируем у ребят экологическое мышление. Молодёжь активно включается, и это даёт надежду, что осознанность станет нормой", — отметила Анастасия Волкова, организатор акции, руководитель фронт-офиса волонтёрства "Birgemiz".

Подобные экологические интерактивы в регионе уже стали доброй традицией. В последние годы в рамках "Таза Қазақстан" и других инициатив всё больше мероприятий проводится именно для молодёжи — с упором на вовлечение и практическое участие. Это помогает не просто услышать важные экологические темы, но и закрепить их в реальной деятельности.

На станции сортировки с самого утра работала студентка колледжа Алия:

"Мне важна тема экологии, и я считаю, что всё начинается с нас — с маленьких шагов. Сегодня я помогала на станции сортировки и увидела, как охотно люди подключаются. Особенно радует, когда дети интересуются. Это значит, мы движемся в правильном направлении. Волонтёрство — это возможность менять мир, и я рада быть частью этого процесса".

Мероприятие привлекло и новых участников волонтёрского движения. Для некоторых это был первый опыт в подобном формате, и он оказался не только увлекательным, но и по-настоящему мотивирующим. Многие признавались, что раньше не задумывались о масштабах экологических проблем, а теперь планируют сортировать отходы и бережнее относиться к ресурсам. Такой личный опыт часто становится отправной точкой для того, чтобы менять привычки и вовлекать в экологические инициативы друзей и близких.

"Я впервые участвую в такой акции. Мне понравилось, что всё проходит легко и интересно. Особенно крутая идея с "эко-рулеткой" — ты узнаешь что-то новое и получаешь приз. Я, например, раньше не знал, сколько лет разлагается пластик. Теперь понимаю, зачем сортировать отходы. Обязательно расскажу об этом друзьям и семье. Думаю, такие акции должны проходить чаще!" — отметил Қайдар Әбілхаир, недавно вступивший в ряды волонтёров фронт-офиса "Birgemiz".

"EcoLife" стал наглядным примером того, как через игру и живое общение можно пробудить в людях интерес к экологии. А главное — напомнить: маленькие шаги каждого складываются в большие перемены для всей планеты.