В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области очевидцы сняли на видео медведя, который вышел на автодорогу между селами Акжайлау и Урынхайка, передает BAQ.KZ.

По словам свидетелей, хищник находился в непосредственной близости от людей, автомобилей и мотоциклистов, однако агрессии не проявлял. Некоторые очевидцы предположили, что животное выглядело ослабленным и, возможно, нуждается в помощи.

После получения сообщения на место оперативно выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и отдела полиции.

В акимате Маркакольского района сообщили, что медведь самостоятельно ушел в сторону горной и лесной местности.

«По данным лесного хозяйства, пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья жителей не зафиксировано. Ситуация находится на контроле компетентных служб», – сообщили в районном акимате.

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Жителей и гостей района призвали не приближаться к дикому животному, не пытаться его кормить или преследовать, а также временно отказаться от прогулок по лесным массивам, особенно в утренние и вечерние часы.

Специалисты напоминают, что даже если медведь ведет себя спокойно, он остается диким хищником и может представлять серьезную опасность.