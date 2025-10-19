Жители Акмолинской области отдали мошенникам более 60 миллионов тенге
Злоумышленники связывались с людьми, выдавая себя за работников медицинских организаций.
Сегодня, 05:43
31
В Акмолинской области расследуют два случая крупного телефонного мошенничества, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Sinegor.
Злоумышленники звонили жителям, представляясь сотрудниками медицинских учреждений. Под предлогом записи на вакцинацию 64-летний житель Кокшетау сообщил СМС-код и перевёл аферистам 9,7 миллиона тенге.
В другом случае в Щучинске мошенники убедили мужчину пройти обследование, а затем, выдав себя за представителей госорганов, заставили его перечислить на безопасные счета 55 миллионов тенге.
По обоим фактам ведётся досудебное расследование. Полиция призывает граждан не передавать СМС-коды и личные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками официальных структур.
