В Акмолинской области расследуют два случая крупного телефонного мошенничества, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Sinegor.

Злоумышленники звонили жителям, представляясь сотрудниками медицинских учреждений. Под предлогом записи на вакцинацию 64-летний житель Кокшетау сообщил СМС-код и перевёл аферистам 9,7 миллиона тенге.

В другом случае в Щучинске мошенники убедили мужчину пройти обследование, а затем, выдав себя за представителей госорганов, заставили его перечислить на безопасные счета 55 миллионов тенге.

По обоим фактам ведётся досудебное расследование. Полиция призывает граждан не передавать СМС-коды и личные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками официальных структур.