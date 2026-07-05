Жители Актау более полугода ждут открытия новой детской площадки

Жители дома №19 в 13-м микрорайоне Актау пожаловались на затянувшееся строительство новой детской площадки. По их словам, после демонтажа старого игрового комплекса в декабре 2025 года новая площадка до сих пор не установлена. Об этом сообщает Lada.kz.

По словам местных жителей, территория, где ранее находилась детская площадка, остается пустой уже более полугода, несмотря на наступление летних каникул.

В акимате Актау пояснили, что строительство объекта осуществляется в рамках проекта по установке 80 детских игровых и 50 спортивных площадок, реализация которого продолжается с 2025 года.

В городской администрации подтвердили, что демонтаж старой площадки возле дома №19 был выполнен в декабре прошлого года. Подрядчиком по итогам государственных закупок стало ТОО «Болашак-Өзен».

Как отметили в акимате, сроки выполнения работ были сдвинуты из-за неблагоприятных погодных условий в зимний период, вследствие чего строительство временно приостанавливалось.

По информации городских властей, подрядная организация в ближайшее время возобновит монтажные работы. Завершить строительство новой детской площадки планируется до конца июля 2026 года.