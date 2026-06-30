Жители Актау обеспокоены судьбой стаи больных собак

Жители Актау просят помочь стае бездомных собак, обнаруженной в кустарнике недалеко от жилого массива Рауан. По словам очевидцев, среди животных есть истощенные взрослые собаки, щенки с признаками кожного заболевания и кормящая самка.

Как рассказала местная жительница, во время велосипедной прогулки с супругом она случайно заметила животных, скрывавшихся в зарослях. Особое внимание привлек маленький щенок, почти полностью лишившийся шерсти из-за, предположительно, демодекоза.

По словам женщины, в стае находятся несколько взрослых собак и щенков. Некоторые животные заметно истощены, один из кобелей хромает, а у нескольких собак наблюдаются явные признаки кожных заболеваний.

По информации Lada.kz, кроме состояния животных, обеспокоенность вызывает и место их обитания. Очевидцы сообщили о сильном трупном запахе в районе кустарника, однако собаки продолжают оставаться на этой территории.

После обнаружения стаи женщина разместила информацию в городских чатах и обратилась к неравнодушным жителям с просьбой помочь животным. Позже она вернулась на место, чтобы привезти собакам корм, а также передала точную геолокацию, чтобы волонтеры и специалисты смогли быстрее их найти.

Местные жители призывают ветеринарные службы и ответственные органы обратить внимание на ситуацию. По их словам, без своевременной помощи животные могут не выжить.