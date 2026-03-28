Жители Актау обеспокоены возможным сливом неизвестной жидкости в Каспий
По данному обращению уже проводится проверка.
Жители Актау пожаловались на возможный сброс неизвестной жидкости в Каспийское море в районе 4А микрорайона. По их словам, под пирсом обнаружена труба, из которой, предположительно, происходит слив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По словам горожан, ранее труба находилась под водой и не была заметна. Однако из-за обмеления Каспийского моря она обнажилась, и теперь предполагаемый сброс можно увидеть прямо с берега. Очевидцы отмечают, что подобную проблему поднимают уже не в первый раз.
На предоставленных жителями кадрах видно, как из трубы в море поступает жидкость.
В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что по данному обращению уже проводится проверка. Специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. По результатам анализа вредных химических веществ обнаружено не было.
Тем не менее для дальнейшего выяснения обстоятельств направлен запрос в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. В свою очередь ведомство передало материалы в отдел ЖКХ для установления владельца трубы.
В настоящее время проверка продолжается. После установления источника возможного сброса и ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.
