В Актау жители жилого комплекса "Жібек Жолы" пригрозили выйти на акцию и перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления в своих квартирах, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. С конца октября дома №2, №3 и №4 в 31А микрорайоне остаются без тепла из-за аварии на подводящей трубе.

По словам жильцов, тепло начали подавать с перебоями ещё 20 октября, а затем произошло полное отключение — прорыв трубы случился примерно в 200 метрах от комплекса. Люди утверждают, что коммуникации оказались некачественными: трубы были проложены без изоляции и меньшего диаметра, из-за чего за несколько лет пришли в негодность.

В городском акимате сообщили, что подрядчик "Барьер Плюс", строивший дома, по собственной инициативе проводит замену изношенного теплопровода. Работы планируется завершить в ближайшие дни. Представители акимата встретились с жителями и пообещали держать ситуацию под контролем.