Жители Актау пожаловались на стройплощадки без ограждения

Жители 19А микрорайона в Актау выразили обеспокоенность из-за двух строительных площадок возле дома №12, где, по их словам, работы ведутся без ограждения и информационного паспорта объекта.

Как сообщает Lada.kz, по словам горожан, на территории отсутствуют сведения о застройщике и назначении объектов. При этом рядом со стройкой регулярно играют дети, что вызывает у местных жителей опасения за их безопасность.

Как утверждают жители микрорайона, обращения по данному вопросу направлялись еще около двух месяцев назад. Тогда, по их словам, в одном из Telegram-чатов представители ответственных органов пообещали провести проверку и принять меры, однако ситуация с тех пор не изменилась.

«Ничего не поменялось, только кирпичей стало больше», — сообщили жители.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что по ситуации ожидается официальное письмо от городского отдела архитектуры.

Также в ведомстве заявили, что на данный момент строительные работы на объекте приостановлены.