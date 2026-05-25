Жители Актау пожаловались на стройплощадки без ограждения
Рядом со стройкой регулярно играют дети.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители 19А микрорайона в Актау выразили обеспокоенность из-за двух строительных площадок возле дома №12, где, по их словам, работы ведутся без ограждения и информационного паспорта объекта.
Как сообщает Lada.kz, по словам горожан, на территории отсутствуют сведения о застройщике и назначении объектов. При этом рядом со стройкой регулярно играют дети, что вызывает у местных жителей опасения за их безопасность.
Как утверждают жители микрорайона, обращения по данному вопросу направлялись еще около двух месяцев назад. Тогда, по их словам, в одном из Telegram-чатов представители ответственных органов пообещали провести проверку и принять меры, однако ситуация с тех пор не изменилась.
«Ничего не поменялось, только кирпичей стало больше», — сообщили жители.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что по ситуации ожидается официальное письмо от городского отдела архитектуры.
Также в ведомстве заявили, что на данный момент строительные работы на объекте приостановлены.
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- В Актобе прошел масштабный забег в честь Дня города