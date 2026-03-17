Жители Актау выразили недовольство из-за масштабной вырубки деревьев и кустарников в 13 микрорайоне. По словам горожан, зеленые насаждения уничтожают на огороженной территории перед домом №2, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы утверждают, что деревья вырывают с корнем, а кустарники полностью сравняли с землей. Местные жители отмечают, что подобные работы вызывают у них серьезное беспокойство, поскольку в городе регулярно поднимается вопрос о сохранении зеленых насаждений.

«В городе за каждое зеленое насаждение борются, а здесь все убирают. Почему такое варварство?» — возмущаются жители микрорайона.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства пояснили, что участок, на котором ведутся работы, находится в частной собственности. Владельцем территории является учреждение Международная Академия Труда.

Согласно информации ведомства, целевое назначение участка — размещение и эксплуатация здания детского сада. Площадь территории составляет 1,1742 гектара, кадастровый номер — 13200013155.

В городском отделе архитектуры подчеркнули, что участок находится в частной собственности, поэтому проводимые на нем работы не относятся к компетенции городских властей.