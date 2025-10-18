В Актау жители 1 микрорайона выразили недовольство после начала вырубки деревьев возле дома №33. По словам местных жителей, зеленые насаждения уничтожают ради возведения новой детской площадки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Очевидцы утверждают, что ранее территория была одним из немногих зеленых уголков района.

"Здесь всегда была тень, пели птицы, летом приятно гулять. А теперь всё сносят ради площадки. Одни сажают деревья, другие — уничтожают", — жалуются горожане.

Местные жители считают ситуацию особенно парадоксальной на фоне проходящих в Мангистауской области экологических акций и челленджей, направленных на сохранение и озеленение городской среды.

В социальных сетях пользователи задаются вопросом, кто именно дал разрешение на вырубку и почему проект не был согласован с общественностью.