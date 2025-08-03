В Актау разгорается конфликт между местными жителями и властями из-за планов по строительству новой лаборатории по профилактике ВИЧ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Люди обеспокоены тем, что объект, связанный с опасной инфекцией, появится вблизи их домов — буквально в нескольких метрах от подъездов.

Речь идёт о новом здании для ГКП "Мангистауский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции", который сейчас испытывает острую нехватку помещений. Лабораторию планируют построить в 3-м микрорайоне, рядом с домом №80, на участке, официально закреплённом за объектами здравоохранения. Как отмечает местное издание, часть жильцов выступает резко против. Они считают, что подобные учреждения должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от жилой застройки и опасаются возможной утечки биоматериалов, нарушений техники безопасности и потенциальной угрозы для детей.

Мы рассчитывали на появление обычного медучреждения, а не лаборатории, связанной с ВИЧ. Болезнь очень опасная, мы переживаем за детей и себя. Что, если произойдёт утечка, ошибка при транспортировке анализов или нарушится техника безопасности? — заявил местный житель Серик Айтуар.

Руководство центра уверяет: опасения беспочвенны. По словам директора СПИД-центра Аскара Сагимбаева, ВИЧ не распространяется воздушно-капельным путём, а все биоматериалы утилизируются в соответствии с санитарными нормами.

Нет причин переживать за безопасность при утилизации биоматериалов - все учреждения имеют соответствующие договоры с утилизирующими организациями. Угроза для окружающих отсутствует полностью, — объяснил Сагимбаев.

Тем не менее, часть жителей не намерена отступать и требует пересмотра проекта.