Жители Актау жалуются на стаи бродячих собак
Бродячие собаки нападали на домашних кошек и котят.
Сегодня 2026, 22:32
112Фото: Pixabay.com
В Актау жители 12 микрорайона пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, регулярно появляются возле жилых домов, школ и детских площадок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Поводом для обсуждения стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как собаки растерзали кошку возле дома №62.
По словам местной жительницы, это уже второй подобный случай за последнюю неделю. Она также утверждает, что летом бродячие собаки нападали на домашних кошек и котят.
Жители отмечают, что опасаются за безопасность детей и домашних животных из-за регулярно появляющихся стай собак во дворах.
На данный момент официальных обращений в акимат или службы отлова животных, по имеющейся информации, не поступало.
