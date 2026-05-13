Жители Актау жалуются на стаи бродячих собак

В Актау жители 12 микрорайона пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, регулярно появляются возле жилых домов, школ и детских площадок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Поводом для обсуждения стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как собаки растерзали кошку возле дома №62.

По словам местной жительницы, это уже второй подобный случай за последнюю неделю. Она также утверждает, что летом бродячие собаки нападали на домашних кошек и котят.

Жители отмечают, что опасаются за безопасность детей и домашних животных из-за регулярно появляющихся стай собак во дворах.

На данный момент официальных обращений в акимат или службы отлова животных, по имеющейся информации, не поступало.