В Актобе разоблачили интернет-мошенницу, которая обманула сразу нескольких человек, предлагая в аренду несуществующую квартиру ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz, 18-летняя девушка публиковала объявления о сдаче квартиры в Telegram, получала от заинтересованных граждан предоплату - и исчезала.

На уловку псевдодомовладелицы попалось как минимум пятеро человек. Все они обратились в полицию после того, как "арендодатель" перестала выходить на связь. Потерпевшие рассказали, что нашли привлекательные объявления, договорились об аренде и перевели деньги, надеясь как можно скорее въехать. Однако обещанное жильё оказалось фикцией.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемую. Выяснилось, что девушка тратила полученные деньги на личные нужды.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по статье о мошенничестве. Правоохранители призывают граждан быть осторожными при аренде жилья: не переводить деньги без личной встречи с владельцем и не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами.