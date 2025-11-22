Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл личный приём граждан, в ходе которого жители обратились с вопросами, касающимися социальных льгот, медицинской помощи, транспортной безопасности, инженерной инфраструктуры, благоустройства и земельных отношений, передаёт BAQ.KZ.

Наиболее часто горожане поднимали проблемы состояния инженерных сетей, перебоев с водоснабжением, необходимости восстановления дорог, ремонта газовых коммуникаций и благоустройства дворов. Жители также просили установить детские площадки и улучшить систему сбора бытовых отходов.

В сфере транспортной безопасности граждане подняли вопрос об оборудовании регулируемых пешеходных переходов. Сообщается, что соответствующие проекты уже включены в план на 2025–2026 годы.

Кроме того, обсуждались вопросы градостроительства — корректировка Генплана, продление аренды участков и изъятие земель для государственных нужд. Жителям были даны разъяснения по законодательству и процедурам получения жилья, льгот и медицинского обслуживания.

По итогам приёма аким поручил профильным управлениям ускорить решения вопросов, требующих оперативных действий, обеспечить прозрачность процессов и держать на контроле исполнение поручений.