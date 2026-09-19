Жители Астаны приняли участие в озеленении парка «Коктал»

В парке «Коктал» в Астане провели экологическую акцию по посадке деревьев в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан».

К мероприятию присоединились активные жители столицы, представители совета ветеранов и государственных органов. Участники высадили деревья, внеся вклад в озеленение территории и благоустройство общественного пространства.

Организаторы отмечают, что совместная работа жителей и представителей госорганов способствует формированию бережного отношения к окружающей среде и повышению ответственности за состояние городской территории.

Акция «Таза Қазақстан» направлена на развитие экологической культуры, поддержание чистоты и благоустройство населенных пунктов. Подобные мероприятия также помогают укреплять взаимодействие между государственными органами и жителями столицы.