Жители Астаны приняли участие в озеленении парка «Коктал»
В посадке деревьев приняли участие жители, представители совета ветеранов и государственных органов.
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В парке «Коктал» в Астане провели экологическую акцию по посадке деревьев в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан».
К мероприятию присоединились активные жители столицы, представители совета ветеранов и государственных органов. Участники высадили деревья, внеся вклад в озеленение территории и благоустройство общественного пространства.
Организаторы отмечают, что совместная работа жителей и представителей госорганов способствует формированию бережного отношения к окружающей среде и повышению ответственности за состояние городской территории.
Акция «Таза Қазақстан» направлена на развитие экологической культуры, поддержание чистоты и благоустройство населенных пунктов. Подобные мероприятия также помогают укреплять взаимодействие между государственными органами и жителями столицы.
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