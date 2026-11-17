Жители Астаны живут почти на три года дольше, чем в среднем по стране
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Ожидаемая продолжительность жизни в Астане в 2025 году достигла 78,78 года. В среднем по Казахстану она составила рекордные 75,97 года. Эти данные привел вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов на встрече с жителями столицы.
Есть хорошие новости и о самых маленьких. За девять месяцев 2026 года младенческая смертность в Астане снизилась на 8,9%, до 3,89 случая на тысячу родившихся живыми.
Больше полномочий медсестрам
Чтобы попасть к медикам было проще, в поликлиниках перераспределяют обязанности между врачами и медсестрами.
«В системе здравоохранения проводится перераспределение отдельных функций между врачами и медицинскими сестрами, что позволяет расширить полномочия среднего медицинского персонала и повысить доступность медицинской помощи», – отметил вице-министр.
За последний год в поликлиниках страны открыли 684 кабинета неотложной помощи и запустили 988 мобильных бригад. Они выезжают на вызовы, которые не требуют экстренного вмешательства.
С 1 января 2027 года зарплата специалистов участковой службы вырастет до 40%. Это коснется более 77 тысяч медиков.
Болезни находят раньше
Отдельно в Минздраве делают ставку на профилактику. Пройти некоторые профилактические обследования теперь можно до 76 лет. По данным министерства, артериальную гипертензию стали выявлять на 13% чаще, а сахарный диабет на 26%.
Расширяется и доступ к медицинскому страхованию. В Астане за счет местного бюджета статус застрахованных получили более 45 тысяч человек из социально уязвимых категорий.
На встрече жители спрашивали о доступности и качестве медпомощи, лекарствах и работе медицинских организаций. После этого Манас Рамазанов провел личный прием граждан по вопросам госпитализации, обследования, лечения и реабилитации детей.
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