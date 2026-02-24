Жители Атырау 9 раз нарушили правила безопасности на льду
Зафиксировано семь случаев передвижения автомобилей по льду.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала года зарегистрировано девять случаев нарушения правил безопасности на льду. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУ ДЧС Атырауской области Жанторе Демешов, передаёт BAQ.KZ.
Зафиксировано семь случаев передвижения автомобилей по льду. По этим правонарушениям составлены административные протоколы.
"С ноября на водоёмах проведено 412 рейдов, с более 5 тысячами человек проведены разъяснительные беседы. В области установлено 227 предупредительных знаков и 14 информационных баннеров. На LED-экранах демонстрируются видеоролики с темой «Осторожно, лёд тонкий!», – отметил Демешов.
В настоящее время в связи с повышением температуры воздуха рейдовые и профилактические меры усилены.
"В период оттепели прочность льда снижается. Поэтому мы призываем жителей не выходить на тонкий лёд. Соблюдение требований безопасности – главный способ сохранить жизнь", – подчеркнул глава управления.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине