Жители Атырау 9 раз нарушили правила безопасности на льду

Зафиксировано семь случаев передвижения автомобилей по льду.

Сегодня 2026, 07:06
Фото: Акимат Атырауской области

С начала года зарегистрировано девять случаев нарушения правил безопасности на льду. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУ ДЧС Атырауской области Жанторе Демешов, передаёт BAQ.KZ.

Зафиксировано семь случаев передвижения автомобилей по льду. По этим правонарушениям составлены административные протоколы.

"С ноября на водоёмах проведено 412 рейдов, с более 5 тысячами человек проведены разъяснительные беседы. В области установлено 227 предупредительных знаков и 14 информационных баннеров. На LED-экранах демонстрируются видеоролики с темой «Осторожно, лёд тонкий!», – отметил Демешов.

В настоящее время в связи с повышением температуры воздуха рейдовые и профилактические меры усилены.

"В период оттепели прочность льда снижается. Поэтому мы призываем жителей не выходить на тонкий лёд. Соблюдение требований безопасности – главный способ сохранить жизнь", – подчеркнул глава управления.

