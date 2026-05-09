Жители Атырау возложили цветы к Вечному огню в День Победы
В память о павших воинах была объявлена минута молчания.
Сегодня 2026, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:54Сегодня 2026, 20:54
158Фото: Акимат Атырауской области
В честь 9 мая — Дня Победы жителей Атырау почтили память погибших в годы войны и выразили им дань уважения, передает BAQ.KZ.
В мероприятии принял участие заместитель акима Атырауской области Дарын Шамұратов.
В память о павших воинах была объявлена минута молчания, после чего участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших героев.
В памятном мероприятии приняли участие представители областного и городского акиматов, члены совета ветеранов, труженики тыла, военнослужащие, ветераны Афганской войны, таджикско-афганского конфликта и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, общественные деятели и жители города.