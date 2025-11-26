  • 26 Ноября, 13:40

Жители Атырау жалуются на резкий химический запах из кранов

Со вчерашнего дня несколько микрорайонов Атырау фиксируют резкий химический запах воды из крана, передаёт BAQ.KZ.

Жители отмечают, что запах ощущается даже в квартирах, вызывает першение в горле и слезотечение. Кроме того, горожане также говорят, что в магазинах и у служб доставки временно закончились привычные 19-литровые бутыли питьевой воды, что затруднило повседневное использование.

"Вода в кране пахнет не просто хлором, а чем-то напоминающим "дуст". Приходится покупать воду, потому что пить её невозможно", — пишут жители в соцсетях.

На запрос BAQ.kz в КГП "Атырау облысы Су Арнасы" заверило, что водоочистительные сооружения работают в штатном режиме. 

"Контроль качества ведётся непрерывно, каждый час специалисты берут пробы, и показатели воды на выходе полностью соответствуют установленным нормативам. В связи с обращениями жителей сегодня дополнительно проводим отбор проб во всех микрорайонах города. Результаты анализа будут опубликованы после завершения лабораторного исследования", — сообщили в организации.

