Со вчерашнего дня несколько микрорайонов Атырау фиксируют резкий химический запах воды из крана, передаёт BAQ.KZ.

Жители отмечают, что запах ощущается даже в квартирах, вызывает першение в горле и слезотечение. Кроме того, горожане также говорят, что в магазинах и у служб доставки временно закончились привычные 19-литровые бутыли питьевой воды, что затруднило повседневное использование.

"Вода в кране пахнет не просто хлором, а чем-то напоминающим "дуст". Приходится покупать воду, потому что пить её невозможно", — пишут жители в соцсетях.

На запрос BAQ.kz в КГП "Атырау облысы Су Арнасы" заверило, что водоочистительные сооружения работают в штатном режиме.