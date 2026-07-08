Жители Атырауской области жалуются на низкую эффективность обработки от комаров
Аким области поручил усилить контроль за качеством дезинсекции.
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Под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось совещание, посвященное ходу дезинсекционной работы. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на низкую эффективность обработки территорий от комаров. На сегодняшний день выполнено около 40% от запланированного объема работы. Несмотря на это, с начала года в единый контакт-центр «109» поступило свыше 2 000 обращений.
Больше всего жалоб поступает от жителей сельского округа Еркинкала, а также микрорайонов Оркен, Жумыскер, Жулдыз и Нурсая. О проводимой работе доложил директор ТОО «AG Disinfection Services» Нурлыбек Ахмедияров.
– Обработка проводится в местах массового размножения комаров, прежде всего на открытых водоемах, в том числе на территории «Тухлая Балка». Для этого используются беспилотные летательные аппараты. Всего выполнено 30 вылетов, во время каждого распылялось по 30 литров препарата. Кроме того, к обработке каналов «Ерик Мостовой» привлечены четыре единицы специализированной техники. В вечернее время планируется ежедневно выводить на обработку улиц и общественных пространств десять специализированных автомобилей, – сообщил Нурлыбек Ахмедияров.
В текущем году на проведение дезинсекционных работ в Атырау выделено 101 млн тенге. Для обработки используются препараты «Агран», «Мистраль», «Фаскон», «Сольфак» и «Циперметрин». По информации подрядной организации, применяемые средства безопасны для людей и домашних животных. Работы проводятся ежедневно с 21:00 до 06:00 часов.
Глава региона подверг резкой критике ответственных руководителей за недостаточно системную организацию работы. Он отметил, что жители не должны ежедневно сталкиваться с одной и той же проблемой.
Аким области поручил в кратчайшие сроки усилить дезинсекционные мероприятия, уделив особое внимание территориям, прилегающим к водоемам. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля поручено проверить соответствие деятельности подрядной организации установленным требованиям: наличие необходимых лицензий, специализированной техники, а также соблюдение технологии приготовления растворов и концентрации применяемых препаратов.
– Кроме того, необходимо утвердить четкий график проведения работы и строго его придерживаться. Если собственных ресурсов недостаточно, следует привлекать субподрядные организации и ускорять темпы обработки. Вся работа должна быть максимально открытой и прозрачной – жители должны знать, где и когда проводится дезинсекция, – подчеркнул Серик Шапкенов.
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