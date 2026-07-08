Жители Атырауской области жалуются на низкую эффективность обработки от комаров

Под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось совещание, посвященное ходу дезинсекционной работы. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на низкую эффективность обработки территорий от комаров. На сегодняшний день выполнено около 40% от запланированного объема работы. Несмотря на это, с начала года в единый контакт-центр «109» поступило свыше 2 000 обращений.

Больше всего жалоб поступает от жителей сельского округа Еркинкала, а также микрорайонов Оркен, Жумыскер, Жулдыз и Нурсая. О проводимой работе доложил директор ТОО «AG Disinfection Services» Нурлыбек Ахмедияров.

– Обработка проводится в местах массового размножения комаров, прежде всего на открытых водоемах, в том числе на территории «Тухлая Балка». Для этого используются беспилотные летательные аппараты. Всего выполнено 30 вылетов, во время каждого распылялось по 30 литров препарата. Кроме того, к обработке каналов «Ерик Мостовой» привлечены четыре единицы специализированной техники. В вечернее время планируется ежедневно выводить на обработку улиц и общественных пространств десять специализированных автомобилей, – сообщил Нурлыбек Ахмедияров.



В текущем году на проведение дезинсекционных работ в Атырау выделено 101 млн тенге. Для обработки используются препараты «Агран», «Мистраль», «Фаскон», «Сольфак» и «Циперметрин». По информации подрядной организации, применяемые средства безопасны для людей и домашних животных. Работы проводятся ежедневно с 21:00 до 06:00 часов.

Глава региона подверг резкой критике ответственных руководителей за недостаточно системную организацию работы. Он отметил, что жители не должны ежедневно сталкиваться с одной и той же проблемой.

Аким области поручил в кратчайшие сроки усилить дезинсекционные мероприятия, уделив особое внимание территориям, прилегающим к водоемам. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля поручено проверить соответствие деятельности подрядной организации установленным требованиям: наличие необходимых лицензий, специализированной техники, а также соблюдение технологии приготовления растворов и концентрации применяемых препаратов.

– Кроме того, необходимо утвердить четкий график проведения работы и строго его придерживаться. Если собственных ресурсов недостаточно, следует привлекать субподрядные организации и ускорять темпы обработки. Вся работа должна быть максимально открытой и прозрачной – жители должны знать, где и когда проводится дезинсекция, – подчеркнул Серик Шапкенов.