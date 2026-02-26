Больному раком легких, которого, со слов жены, отказываются госпитализировать, приходится дышать черной плесенью и испарениями из канализации. В похожей ситуации оказались все жильцы проблемного дома в Астане по адресу Жаханша Досмухамедулы, 8. Здание должны снести совсем скоро, а владельцам квартир вручить новые квадратные метры. Однако люди опасаются повторения ошеломительного случая в Балхаше, когда обрушился подъезд одного из аварийных домов. Тем более предпосылки для этого уже есть, утверждают люди. Команда BAQ.kz приглашает вас в очередной коммунальный ад.