  • Главная
  • Новости
  • "Это вам не Лондон": Жители аварийного дома в Астане рискуют остаться под его завалами

"Это вам не Лондон": Жители аварийного дома в Астане рискуют остаться под его завалами

Новый выпуск социально-информационной программы.

Сегодня 2026, 17:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня 2026, 17:00
Сегодня 2026, 17:00
163
Фото: BAQ.kz

Больному раком легких, которого, со слов жены, отказываются госпитализировать, приходится дышать черной плесенью и испарениями из канализации. В похожей ситуации оказались все жильцы проблемного дома в Астане по адресу Жаханша Досмухамедулы, 8. Здание должны снести совсем скоро, а владельцам квартир вручить новые квадратные метры. Однако люди опасаются повторения ошеломительного случая в Балхаше, когда обрушился подъезд одного из аварийных домов. Тем более предпосылки для этого уже есть, утверждают люди. Команда BAQ.kz приглашает вас в очередной коммунальный ад. 

Самое читаемое

Наверх