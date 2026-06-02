Жители двух микрорайонов Актау больше двух недель остаются без горячей воды

Жители микрорайонов 3А и 3Б в Актау пожаловались на длительное отсутствие горячего водоснабжения. По их словам, вода была отключена после завершения отопительного сезона и до сих пор не появилась, тогда как в остальных районах города подача уже восстановлена.

Как сообщает Lada.kz, горожане отмечают, что неоднократно обращались в коммунальные службы и КСК, однако проблема остается нерешенной. Некоторые жители опасаются, что горячей воды не будет до начала нового отопительного сезона.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в микрорайонах были проложены новые тепловые сети подрядной организацией ТОО «АстанаИнжСтрой». Однако на сегодняшний день трубопроводы еще не переданы на баланс коммунального предприятия, из-за чего возникли сложности с их эксплуатацией.

В акимате Мангистауской области пояснили, что после гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных с 12 по 15 мая, горячее водоснабжение в городе было восстановлено. Однако система теплоснабжения микрорайонов 3А и 3Б имеет особенности: горячая вода поступает через центральный тепловой пункт, расположенный в 1 микрорайоне, где осуществляется подогрев холодной воды.

Из-за работы ТОО «МАЭК» по так называемой тупиковой схеме в межотопительный период этот тепловой пункт не может функционировать в обычном режиме. Сейчас рассматривается возможность запуска двухтрубной системы теплоснабжения, которая позволит обеспечить полноценную работу оборудования и возобновить подачу горячей воды жителям.

Власти заверили, что вопрос находится на контроле, а работы по восстановлению горячего водоснабжения продолжаются. Точные сроки подключения пока не называются.