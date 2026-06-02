  • Главная
  • Новости
  • Жители двух микрорайонов Актау больше двух недель остаются без горячей воды

Жители двух микрорайонов Актау больше двух недель остаются без горячей воды

Точные сроки подключения пока не называются.

Сегодня 2026, 07:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
148
Фото: Pixabay.com

Жители микрорайонов 3А и 3Б в Актау пожаловались на длительное отсутствие горячего водоснабжения. По их словам, вода была отключена после завершения отопительного сезона и до сих пор не появилась, тогда как в остальных районах города подача уже восстановлена.

Как сообщает Lada.kz, горожане отмечают, что неоднократно обращались в коммунальные службы и КСК, однако проблема остается нерешенной. Некоторые жители опасаются, что горячей воды не будет до начала нового отопительного сезона.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в микрорайонах были проложены новые тепловые сети подрядной организацией ТОО «АстанаИнжСтрой». Однако на сегодняшний день трубопроводы еще не переданы на баланс коммунального предприятия, из-за чего возникли сложности с их эксплуатацией.

В акимате Мангистауской области пояснили, что после гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных с 12 по 15 мая, горячее водоснабжение в городе было восстановлено. Однако система теплоснабжения микрорайонов 3А и 3Б имеет особенности: горячая вода поступает через центральный тепловой пункт, расположенный в 1 микрорайоне, где осуществляется подогрев холодной воды.

Из-за работы ТОО «МАЭК» по так называемой тупиковой схеме в межотопительный период этот тепловой пункт не может функционировать в обычном режиме. Сейчас рассматривается возможность запуска двухтрубной системы теплоснабжения, которая позволит обеспечить полноценную работу оборудования и возобновить подачу горячей воды жителям.

Власти заверили, что вопрос находится на контроле, а работы по восстановлению горячего водоснабжения продолжаются. Точные сроки подключения пока не называются.

Самое читаемое

Наверх