С 1 апреля в Акмолинской области изменится график движения пассажирских поездов. По ряду социально значимых маршрутов отменяются остановки на станциях Акколь и Жаксы, сообщил сенатор Талгат Жунусов в депутатском запросе, передает BAQ.KZ.

По его словам, станция "Ак-куль" обеспечивает транспортную доступность не только для жителей Аккольского района, но и города Степногорск, а также близлежащих населенных пунктов. В совокупности речь идет о более чем 100 тысячах человек, для которых железнодорожный транспорт остается одним из ключевых способов передвижения.

Отдельное внимание сенатор уделил ситуации в Жаксынском районе, где также отменяются остановки пассажирских поездов. При численности населения порядка 16 тысяч человек значительная часть жителей, включая студентов, пенсионеров и пациентов, регулярно пользуется железнодорожным транспортом для поездок в другие регионы.

"Отмена остановок пассажирских поездов приведет к снижению транспортной доступности региона, увеличению финансовой нагрузки на население и ограничению возможностей граждан получать медицинские, образовательные и иные социально значимые услуги", - подчеркнул Талгат Жунусов.

Сенатор подчеркнул, что данное решение уже вызвало широкий общественный резонанс и усилило социальную напряженность в регионах, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность сохранения остановок пассажирских поездов на указанных станциях.