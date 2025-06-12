Сегодня в Жетысуской области открылись два новых объекта здравоохранения — врачебная амбулатория в селе Шымыр Ескельдинского района и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Кызылтоган Коксусского района. Церемония открытия прошла с участием вице-министра здравоохранения Тимура Муратова в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передает BAQ.KZ.

Амбулатория в селе Шымыр рассчитана на обслуживание 2 129 жителей. Здесь оказываются услуги первичной медико-санитарной, экстренной и неотложной помощи, проводится лабораторная диагностика и вакцинация.

ФАП в селе Кызылтоган обеспечивает медицинское обслуживание 430 сельчан. Прием ведут два специалиста среднего звена, а также врач, приезжающий из амбулатории 1–2 раза в неделю. Здесь оказывают первичную помощь, проводят скрининги, патронаж беременных и детей, вакцинацию и профилактику заболеваний.

Новые объекты призваны повысить доступность и качество медицинской помощи в сельской местности, приблизив её к месту проживания жителей.