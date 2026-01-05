Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов провёл встречу с прокурором города Конаев Жанибеком Жакаевым в связи с жалобами жителей на возможные нарушения имущественных прав, передает BAQ.KZ.

В центре обсуждения — затянувшийся имущественный спор вокруг потребительского садового кооператива (ПСК) "Капшагай-Алтын Алма", а также законность распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры, построенными за счёт самих жителей.

Встреча была инициирована Алматинским областным филиалом ОСДП после обращений членов кооператива, которые на протяжении нескольких лет заявляют о нарушении своих имущественных прав. В обсуждении приняли участие представители полиции города, акимата, управления внутренней политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также сами члены ПСК.

По словам представителей кооператива, спор касается ветки водоотведения протяжённостью около 3 600 метров, созданной и обслуживавшейся за счёт средств садоводов. При этом, как утверждается, впоследствии данное имущество было оформлено в пользу третьих лиц — без надлежащей регистрации перехода прав и при обстоятельствах, вызывающих сомнения в законности процедур.

Асхат Рахимжанов отметил, что в ходе изучения ситуации возникли серьёзные вопросы к правомерности оформления имущества.

"Мы увидели достаточно много вопросов к законности передачи объектов на так называемые простые товарищества. На данный момент можно говорить о признаках несоблюдения законодательства", — заявил депутат.

Особое внимание, по его словам, вызывает процесс оформления протоколов создания простых товариществ и подлинность подписей под ними.

Также обсуждалась передача водопроводных сетей, проложенных жителями ещё в 1998 году за собственный счёт. Депутат подчеркнул, что при наличии нарушений при создании простых товариществ такая передача имущества не должна была состояться.

По итогам встречи прокуратура города Конаев сообщила, что ситуация взята на контроль. Надзорному органу предложено провести повторную и всестороннюю проверку всех обстоятельств дела, включая вопросы оформления объектов кондоминиума и соблюдения прав собственников.

"Ключевая задача — восстановление справедливости. Люди, вложившие собственные средства в инфраструктуру, имеют право на защиту своих интересов и компенсацию затрат", — подчеркнул парламентарий.

В ходе встречи депутат также рассказал о работе по совершенствованию законодательства, в том числе в части усиления государственной поддержки садоводческих товариществ. Отмечено, что законодательные инициативы формируются на основе обращений граждан и реальных проблем дачных объединений в регионах.

Рабочие поездки депутатов Мажилиса по регионам страны проходят с 5 по 13 января. В них принимают участие представители парламентских фракций AMANAT, "Ауыл", "Ақ жол", ОСДП, НПК и Respublica.