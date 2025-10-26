В Актау жильцы девятиэтажного дома №17 в 9-м микрорайоне уже пятый месяц сталкиваются с отсутствием питьевой воды на верхних этажах. Проблема возникла после того, как в июне сгорел насос, подающий воду в квартиры, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам жителей, председатель потребительского кооператива собственников квартир (ПКСК) "Татьяна", обслуживающего дом, пока не предпринял эффективных мер для решения ситуации. При этом сам офис ПКСК, как отмечают жильцы, расположен в этом же здании, где водоснабжение работает исправно.

"Мы неоднократно обращались к председателю, но он ответил, что денег у кооператива нет, и предложил жильцам самим собрать средства на покупку нового насоса", — рассказали жители.

Из 63 квартир деньги сдали лишь 19. На данный момент удалось собрать около 370 тысяч тенге, чего достаточно для покупки недорогого насоса. Однако часть жильцов настаивает на приобретении более мощного оборудования стоимостью около 800 тысяч тенге, из-за чего внутри дома возникли разногласия.

Люди утверждают, что направляли обращения в городской и областной акиматы, прокуратуру и ГКП "Каспий жылу, су арнасы", однако, по их словам, получили лишь формальные ответы без конкретных действий.

"Председатель бездействует, на жалобы не реагирует. Даже лампочки в подъезде никто не меняет", — жалуются жители.

Проблема с водоснабжением сохраняется уже несколько месяцев, и жители надеются, что местные власти обратят внимание на ситуацию и помогут найти решение.