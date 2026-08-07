Авиакомпания FlyArystan объявила о возобновлении прямых рейсов по маршруту Алматы – Павлодар – Алматы. Полеты начнут выполняться с 1 сентября 2026 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, что позволит пассажирам удобнее планировать как деловые поездки, так и путешествия или визиты к родственникам.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на официальном сайте FlyArystan, в мобильном приложении авиакомпании, а также через туристические агентства.

Что входит в стоимость билета

В стандартный тариф FlyArystan включена одна единица ручной клади весом до 7 килограммов и размером не более 56×23×36 сантиметров.

В авиакомпании также напомнили, что при покупке дополнительных услуг одновременно с билетом пассажиры могут сэкономить до 70% по сравнению с их оформлением позже.

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