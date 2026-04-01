Жители ряда населенных пунктов, оказавшиеся в угрожающей ситуации вследствие непрерывных осадков в Баку и прилегающих территориях на протяжении последних дней, были временно переселены в гостиницы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как отметили в пресс-службе исполнительной власти города Баку, в связи с возникшей обстановкой граждане направили обращения в районные органы исполнительной власти. По результатам рассмотрения этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были организованы эвакуационные мероприятия.

На данный момент в населенных пунктах перечисленных районов при помощи специализированной техники ведутся работы по откачке воды.