– Если вы обнаружите в своем почтовом ящике конверт с надписью "Руководство по безопасности", не удивляйтесь. Эта правительственная брошюра в настоящее время распространяется в таких регионах, как Трехградье и Померания, - пишет портал.

Об этом говорится в материале портала Trojmiasto.pl. В публикации отмечается, что "Руководство по безопасности" уже начало поступать в почтовые ящики жителей Трехградья - городской агломерации, объединяющей три польских города Гданьск, Сопот и Гдыня. Ожидается, что к концу января руководство будет доставлено в каждый дом в Польше. Руководство, согласно планам, получит около 17 млн поляков.

К посылке с брошюрой прилагалось разъяснительное письмо. Его подписали министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и глава Правительственного центра безопасности (RCB) Збигнев Мушинский.





Публикация включает в себя советы по составлению планов действий в кризисных ситуациях для семей, правила эвакуации и сигналы тревоги, а также списки для создания необходимых припасов и оборудования.

– Война за нашими восточными границами, экстремальные погодные явления, кибератаки, дезинформация и акты саботажа влияют на нашу жизнь. Угрозы неизбежны, но к ним можно подготовиться. Именно поэтому мы создали "Руководство по безопасности". Авторы представляют экстремальные сценарии, а также повседневные кризисы, которые могут затронуть любого - дома, в школе или на работе. Они также объясняют роли и обязанности государственных учреждений, таких как службы экстренной помощи, армия, полиция, органы местного самоуправления, отдельные ведомства и службы кризисного управления, - сообщает Управление Поморского воеводства.

Авторы публикации обращают внимание, что "с 1997 года, когда была принята Конституция Республики Польша, правительство не отправляло полякам такого большого количества посылок".







