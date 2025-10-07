Жители посёлка Отеген Батыр в Илийском районе Алматинской области подняли тревогу: между их домами собираются возвести многоэтажный жилой дом. По словам жильцов, стройка "под окнами" лишит дворы солнца и воздуха, создаст нагрузку на и без того перегруженные дворовые проезды и коммуникации. Люди опасаются, что проект нарушает санитарные и градостроительные нормы — от инсоляции квартир до минимальных расстояний между домами. Инициативную группу поддержали соседи: они собирают подписи, готовят обращения в акимат и коллективное письмо в Генеральную прокуратуру. С проблемой жители поселка обратились к корреспонденту BAQ.kz.

В центре Илийского района строительство идёт с каждым годом всё активнее. Пустыри превращаются в жилые комплексы и магазины, но вместе с развитием появляются и конфликты. Очередная стройка, по словам жителей, буквально "вклинивается" в существующий двор. При этом люди, стоящие в очереди на землю под ИЖС, годами слышат знакомый ответ — "свободных участков нет". Формально постановка на очередь на участок под индивидуальное строительство — публичная услуга на портале eGov, но, как говорят жильцы, на деле людей либо не ставят в очередь, либо делают это с задержками.

Ситуация получила новый оборот, когда одна из жительниц проверила данные на eGov. По документам их дом № 23 по улице Абая числится вовсе не как жилой, а как строительная фирма, а соседний № 21 — как парикмахерская.

"Мы живём здесь десятилетиями, а по базе выходит, что это не жильё, а коммерция. Это не просто ошибка — это юридическая ловушка, ведь теперь сюда можно воткнуть любую стройку", — говорит Познякова.

Застройщик утверждает, что планирует пятиэтажный дом на 30 квартир, но жители сфотографировали техпаспорт компании, где указано совсем другое — девятиэтажное здание с тремя подъездами, стоящее по диагонали. Теперь компания утверждает, что проект изменён.

По словам жителей, участок под строительство фактически слился с их двором: забор поставлен в 70 сантиметрах от стены дома.

"Дом будут строить у нас на территории — не строить, а лепить впритык. Как можно было продать дорогу и площадку с мусорными баками?" — возмущается Познякова.

Её соседка Анна Аренова добавляет, что теперь детям просто негде играть:

"Это было единственное место, где гуляли дети и выгуливали собак. Два года назад хотели построить медцентр — отбились, а теперь снова стройка".

Фото жителей поселка.

С вырубкой старых тополей жильцы связывают и ухудшение экологии двора.

"Раньше деревья защищали от пыли и жара. Теперь их срезали, двор не продувается, на окнах слой пыли. Если поставят дом, наши квартиры окажутся в тени", — говорит Аренова. Кроме того, двор регулярно заливает после дождей — ливнёвки нет, а именно тополя впитывали влагу. Теперь, уверены жильцы, риск подтоплений вырастет.

Особое беспокойство вызывает безопасность. Дом № 23 построен на сейсмоустойчивом фундаменте — под ним была болотистая местность.

"Этот наш двор - единственное место, куда мы можем выйти при землетрясении. Теперь его хотят застроить. Парковки для новых жильцов не предусмотрено, детской площадки тоже нет. К коммуникациям планируют подключаться к нашим – сети, итак старые, они не выдержат нагрузки", - поясняет Светлана Познякова.

Фото жителей поселка

Главный аргумент жителей — отсутствие публичных слушаний. Никто из жильцов не видел проекта, расчётов инсоляции, транспортной схемы и заключения экспертизы.

"Юрист сказал, что у застройщика все документы в порядке — но подписи жильцов нигде нет. Мы против и готовим жалобу в Генпрокуратуру", — говорит Познякова.

В день, когда жители ждали встречи с акимом, строители начали спиливать деревья заранее.

"Мы договорились собраться в 15:00, а в 14:00 они уже начали вырубку. К моменту приезда акима шесть деревьев уже срезали", — рассказывает Аренова.

Приехав на место, аким Отеген Батыра Тулеген Омаров поручил приостановить работы и проверку документов.

"На данный момент на участке приостанавливаем все работы, потому что население, жители против. По словам юриста, с документами у застройщика все в порядке – к этому мы никаких претензий не предъявляем. Альтернативной дороги пока нет тут, но если разберемся, то будем решать этот вопрос. На данный момент работу прекратите, потому что у нас альтернативы нет – здесь заезжает мусорная компания, забирает мусор, представляете, что здесь будет, если один день она мусор не забрать?.. Сотрудники компании-застройщика, пожалуйста, уберите за собой. Даже если в будущем у жителей решится вопрос с застройщиком, то с соседями ругаться не нужно", - сказал аким поселка Отеген батыр Тулеген Омаров.

Юридически ситуация выглядит неоднозначно. По действующим санитарным и строительным правилам, минимальные расстояния между 4–5-этажными домами должны быть не менее 20 метров, между 2–3-этажными — не менее 15. Эти нормы обеспечивают пожарную безопасность, инсоляцию и вентиляцию. Согласно Санитарным правилам РК 3.02-101-2012, при новой застройке обязаны сохраняться нормативные параметры инсоляции квартир. Если новый дом перекрывает свет существующим окнам, проект подлежит пересмотру или отмене.

Посёлок Отеген Батыр (бывший Грэс) — административный центр Илийского района, расположенный всего в трёх километрах от Алматы. Здесь активно растёт население, развивается инфраструктура, строятся новые школы по нацпроекту "Комфортная школа". Однако вместе с ростом усиливается и давление на землю: старые сети не выдерживают, а детальные планы застройки не поспевают за аппетитами девелоперов.

Такие случаи уплотнения без учёта ПДП урбанисты называют "городскими авариями": исчезает солнце, воздух и безопасные дворы. История на улицах Абая и Титова — не просто локальный конфликт, а симптом системной проблемы. Город может и должен развиваться, но не за счёт людей.