Жители жилого массива Оймаша-2 в пригороде Актау уже более полугода жалуются на аварийное состояние водопроводной и канализационной системы. По их словам, старая труба питьевого водоснабжения протекает сразу в нескольких местах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам местных жителей, линия водоснабжения сильно изношена. Люди утверждают, что труба прогнила и вода из неё постоянно вытекает.

Ситуацию осложняет и состояние канализации. Рядом проходит канализационная линия, где периодически происходят утечки. Кроме того, как отмечают жители, иногда к этому месту подъезжают автомобили и сливают нечистоты.

«Это питьевая вода, но труба вся гнилая и течёт со всех сторон. Плюс рядом протекает канализация. Иногда приезжают машины и сливают сюда отходы», — рассказывают жители массива.

Горожане утверждают, что неоднократно обращались в коммунальные службы — МАЭК и КЖСА, однако проблема до сих пор не решена.

В итоге жители направили обращение через портал e-Otinish, надеясь, что это поможет ускорить решение коммунального вопроса.