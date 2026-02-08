Жители сёл Мунайлинского и Тупкараганского районов Мангистауской области жалуютя на бездорожье. По словам сельчан, после дождей и снегопадов улицы превращаются в болото, что серьёзно осложняет повседневную жизнь, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Жители жилого массива Шеркала в селе Мангистау Мунайлинского района отмечают, что вопрос асфальтирования дорог остаётся нерешённым уже много лет. По их словам, многочисленные обращения в акимат не дали ощутимого результата — в ответ они получают лишь обещания без конкретных сроков.

После осадков дороги становятся практически непроходимыми: люди и автомобили вязнут в грязи. Как рассказывают местные жители, в таких условиях сложно даже добраться до социальных объектов.

"Рядом с моим домом находится детский сад, но после дождя невозможно отвести туда ребёнка — буквально по колено проваливаешься в грязь. Из дома невозможно ни выйти, ни выехать", — делится один из сельчан.

В ответ на запрос редакции в Мунайлинском районном акимате сообщили, что проведены проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог в жилые массивы Бозжыра и Шеркала. В настоящее время ожидается финансирование для разработки сметной документации, после чего будет подана бюджетная заявка.

С аналогичными проблемами столкнулись и жители села Баскудык Мунайлинского района, где проживает около 40 тысяч человек. По словам сельчан, дороги находятся в крайне неудовлетворительном состоянии — улицы узкие, покрыты ямами, а в межсезонье становятся непроходимыми. При этом даже вдоль основной трассы, где расположены магазины и другие объекты, отсутствует асфальт. Летом ситуация усугубляется сильной запылённостью. Комментариев от местных властей по этому вопросу редакции получить не удалось.

Жители села Акшукур Тупкараганского района также жалуются на бездорожье. После каждого дождя улицы превращаются в грязное месиво, из-за чего дети вынуждены добираться в школу, преодолевая "полосу препятствий".

В сельском акимате сообщили, что на отдельных улицах жилого массива Бегей уже выделены средства на укладку грейдерной дороги и ведётся работа по заключению договора. По остальным улицам вопрос финансирования будет рассмотрен при уточнении бюджета в марте. Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование будет зависеть от объёма выделенных средств.