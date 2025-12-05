В селе Улькен состоялись публичные слушания по обсуждению района строительства второй атомной электростанции в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В ходе слушаний специалисты представили результаты анализа, проведённого Агентством по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции". Исследование включало оценку энергетической потребности, геологических условий, готовности электросетевой инфраструктуры и перспектив обеспечения стабильной энергией быстро растущей экономики. На основании этих данных Межведомственная комиссия рекомендовала Жамбылский район Алматинской области в качестве района размещения второй АЭС.

Участникам слушаний подробно рассказали о технических особенностях проекта, современных требованиях безопасности и прогнозируемых социально-экономических результатах. Как подчеркнула директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова, на станции будут применяться "реакторы поколения 3+, где безопасность реализуется по принципу многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты". По её словам, такие технологии признаны мировым сообществом экологичными и безопасными.

О пользе проекта для региона заявил и директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов. "Строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства и создаст условия для роста малого и среднего бизнеса. Одно рабочее место на АЭС создаёт до 10 рабочих мест в смежных отраслях экономики", — отметил он.

Местные жители во время обсуждения выразили поддержку строительству станции, подчеркнув важность проекта для решения проблем энергодефицита и развития инфраструктуры.

Председатель Общественного совета Жамбылского района Багдат Байшалулы Алиев заявил: "Мы поддерживаем строительство второй АЭС, поскольку это откроет новые возможности для нашего населения, создаст рабочие места и поможет решить вопросы энергоснабжения. Проект внесёт вклад в развитие инфраструктуры и обеспечит стабильность для будущих поколений".

Итоги слушаний будут направлены на рассмотрение маслихата Алматинской области. Обсуждение второй АЭС рассматривается как очередной шаг в реализации государственной стратегии по усилению энергетической безопасности Казахстана.