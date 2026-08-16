Жители села в Мангистау пожаловались на свалки возле домов

Жители села Кызылозен Тупкараганского района Мангистауской области пожаловались на отсутствие контейнеров для бытовых отходов. По словам сельчан, из-за этого мусор скапливается возле домов, а некоторые жители вынуждены закапывать или сжигать отходы.

Как сообщает Lada.kz, сельчане рассказали, что в населенном пункте нет организованных площадок для складирования мусора и регулярного вывоза отходов. В подтверждение своих слов они направили фотографии с мусорными кучами возле заборов.

«Куда смотрит аким? Какой "Таза Қазақстан", если мы нормально не можем выбросить мусор? Машины для вывоза мусора не предусмотрено. Такое маленькое село — и как можно его засорить?» — возмущаются жители.

В Тупкараганском районном акимате, в свою очередь, заявили, что проблемы с вывозом мусора в Кызылозене нет. По информации администрации, отходы забирают по заявкам жителей.

«Работаем по сигнальному варианту — по заявкам. Например, вы собираете свой мешок с мусором, звоните, и его забирают», — сообщили в акимате.

В районной администрации считают, что устанавливать в Кызылозене контейнеры и специальные площадки для них необходимости нет. Там отметили, что в селе проживает чуть более 960 человек.

При этом жители продолжают настаивать на создании более удобной системы сбора и вывоза бытовых отходов, чтобы мусор не скапливался возле домов.