Жители Швейцарии проголосовали против налога на сверхбогатых и всеобщей гражданской службы
84,2% избирателей сказали "нет" обязательной общественной службе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Граждане Швейцарии на всеобщем референдуме отклонили две масштабные реформы с подавляющим перевесом голосов, передает BAQ.KZ со ссылкой Bild.
Инициативу о введении всеобщей общественной службы отклонили 84,2% избирателей. Она предусматривала, что все граждане, независимо от пола, должны были проходить службу в армии, гражданской обороне или социальных структурах. Противники реформы указали на чрезмерную нагрузку на рынок труда и несоразмерность таких изменений.
Не получила поддержки и инициатива о введении 50-процентного налога на наследство свыше 50 млн франков. Против выступили 78,3% избирателей. Идея, предложенная молодёжным крылом социалистов, предполагала использование этих средств для климатической политики и перестройки экономики, однако критики предупреждали об оттоке капитала и возможном снижении налоговых поступлений.
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- Инженеры выявили 465 нарушений при проверке дорожных работ в Атырауской области
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны