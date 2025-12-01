  • 1 Декабря, 23:53

Жители Швейцарии проголосовали против налога на сверхбогатых и всеобщей гражданской службы

84,2% избирателей сказали "нет" обязательной общественной службе

Граждане Швейцарии на всеобщем референдуме отклонили две масштабные реформы с подавляющим перевесом голосов, передает BAQ.KZ со ссылкой Bild.

Инициативу о введении всеобщей общественной службы отклонили 84,2% избирателей. Она предусматривала, что все граждане, независимо от пола, должны были проходить службу в армии, гражданской обороне или социальных структурах. Противники реформы указали на чрезмерную нагрузку на рынок труда и несоразмерность таких изменений.

Не получила поддержки и инициатива о введении 50-процентного налога на наследство свыше 50 млн франков. Против выступили 78,3% избирателей. Идея, предложенная молодёжным крылом социалистов, предполагала использование этих средств для климатической политики и перестройки экономики, однако критики предупреждали об оттоке капитала и возможном снижении налоговых поступлений.

