Жители Шымкента грандиозно отмечают День благодарности
Сегодня 2026, 17:09
85Фото: BAQ.KZ
В Шымкенте в честь 1 марта — Дня благодарности — перед Домом дружбы проходит праздничное мероприятие «Тысяча благодарностей тебе, родная страна!», передает BAQ.KZ.
В рамках торжества представители Ассамблея народа Казахстана возложили цветы к монументу Қазақ еліне мың алғыс!, подчеркнув важность единства и общественного согласия.
В ходе мероприятия ветеранам, педагогам, медицинским работникам, спортсменам, сотрудникам полиции и работникам коммунальных служб вручают «Корзину благодарности» в знак признания их вклада в развитие общества.
