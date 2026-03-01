В Шымкенте в честь 1 марта — Дня благодарности — перед Домом дружбы проходит праздничное мероприятие «Тысяча благодарностей тебе, родная страна!», передает BAQ.KZ.

В рамках торжества представители Ассамблея народа Казахстана возложили цветы к монументу Қазақ еліне мың алғыс!, подчеркнув важность единства и общественного согласия.

В ходе мероприятия ветеранам, педагогам, медицинским работникам, спортсменам, сотрудникам полиции и работникам коммунальных служб вручают «Корзину благодарности» в знак признания их вклада в развитие общества.