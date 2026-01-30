Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкент провел расследование в отношении регионального производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что филиал допустил ущемление законных прав 1755 потребителей в результате злоупотребления доминирующим положением, что является нарушением требований статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

По результатам расследования департамент, на основании статьи 226 Кодекса, вынес предписание о прекращении нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и устранении их последствий.

Для восстановления нарушенных прав предусмотрено проведение перерасчёта на общую сумму 80,9 млн тенге в пользу 1755 потребителей.