Жители Шымкента задали вопросы министру культуры
Аида Балаева встретилась с горожанами.
Сегодня, 16:12
80Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Сегодня, 15 августа, в Шымкенте прошла встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с жителями города, передает BAQ.KZ.
В рамках проводимых по поручению Президента страны реформ министр представила ключевые проекты министерства и озвучила результаты работы по основным приоритетам, а также обозначила планы на будущее.
В формате открытого диалога шымкентцы задавали вопросы и получали ответы.
После встречи министр провела личный прием и ответила на вопросы жителей.
Завершился визит Аиды Балаевой брифингом для представителей СМИ, на котором обсуждались актуальные вопросы медиасферы, молодежной политики и культуры.
