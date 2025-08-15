Сегодня, 15 августа, в Шымкенте прошла встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с жителями города, передает BAQ.KZ.

В рамках проводимых по поручению Президента страны реформ министр представила ключевые проекты министерства и озвучила результаты работы по основным приоритетам, а также обозначила планы на будущее.

В формате открытого диалога шымкентцы задавали вопросы и получали ответы.

После встречи министр провела личный прием и ответила на вопросы жителей.

Завершился визит Аиды Балаевой брифингом для представителей СМИ, на котором обсуждались актуальные вопросы медиасферы, молодежной политики и культуры.