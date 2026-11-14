Жители СКО смогут сообщать прокурорам об экологических нарушениях через Telegram-бот

В Северо-Казахстанской области запустили Telegram-бот «Закон и природа», с помощью которого жители смогут напрямую информировать природоохранную прокуратуру об экологических правонарушениях. Сервис будет работать в круглосуточном режиме.

Как рассказали в прокуратуре региона, через бот можно сообщить о незаконной вырубке деревьев, порче земель, незаконном пользовании недрами, браконьерстве, а также загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов.

Главная особенность нового механизма заключается в том, что все обращения поступают непосредственно природоохранному прокурору. Сообщения не перенаправляются автоматически в другие государственные органы: сначала их рассматривает прокурор, который оценивает изложенные факты и определяет необходимые меры реагирования.

Как пояснили в прокуратуре, такой порядок позволит снизить риск утечки информации и обеспечить объективное рассмотрение поступивших сведений. При наличии оснований к проверке будут привлекаться уполномоченные государственные органы, а прокуратура проконтролирует результаты принятых мер в пределах своих полномочий.

Чтобы отправить обращение, достаточно перейти в Telegram-бот, описать выявленное нарушение и, если есть возможность, приложить фото или видео.

Инициатива реализована в рамках принципа «Закон и Порядок» и общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан». Её цель — наладить взаимодействие между прокуратурой и жителями региона в вопросах охраны окружающей среды.