Строительство моста между селом Козыревка и поселком городского типа Октябрьский под Лисаковском, которое должны были завершить к ноябрю этого года, вновь остановилось. Переправу презентовали как первую в регионе разборную металлическую конструкцию — её обещали возвести быстро, при этом прочность должна была быть сопоставима с капитальными бетонными мостами.

Однако на днях стало известно: никакого моста в этом году не будет. Несмотря на то, что летом на участке активно велись работы, проект снова застопорился. Это уже второй срыв строительства жизненно важного транспортного перехода. Почему власти не смогли выполнить обещание и реально ли возвести переправу в этом месте — в материале BAQ.KZ.

Трагедия, после которой начали действовать

История этой переправы тянется с советских времен. Между Октябрьским, который находится в подчинении города Лисаковска, и соседним селом Козыревка — всего 2–3 километра. Но разделяет их река, через которую в советское время соорудили насыпную дамбу.

Дамба строилась для удобства жителей Козыревки — большинство из них работали именно в Октябрьском. Детям тоже было проще добираться в детский сад и школу пригородного поселка, чем в районный центр Новоильиновку, который расположен на расстоянии примерно 7–8 километров.

После распада СССР жизнь в Козыревке стала стремительно угасать: закрылись детсад, школа, магазины и аптека. Жителям всё труднее стало решать бытовые вопросы, а детям — добираться до учебы. Автобусные рейсы отменили, и единственным коротким путем оставалась старая дамба, которую ежегодно размывало даже при небольших сбросах воды из Верхнетобольского водохранилища. Конструкция выдерживала поток лишь до 20 кубометров в секунду.

Фото Аскар Кенжетаев

Когда дамбу размывало, дети из Козыревки вынуждены были либо пропускать школу, либо рисковать, переправляясь через реку на лодке. Взрослые добирались до работы и магазинов окольными путями, что занимало часы.

Ситуация достигла критической точки летом прошлого года. Тогда произошла трагедия, потрясшая весь регион: во время перехода по размытой дамбе утонул восьмилетний мальчик. Его отец успел выбраться из воды, но сына спасти не смог. Поиски длились несколько суток, пока тело ребенка не обнаружили недалеко от места происшествия.

После этой трагедии власти пообещали построить надежный мост, который навсегда решит проблему транспортного сообщения между Козыревкой и Октябрьским. Но спустя год история снова повторяется — теперь уже со срывом обещанных сроков.

Строительство сорвал паводок

После трагедии люди начали массово требовать строительства настоящего моста между их селом и поселком Октябрьский.

Однако местные власти поначалу восприняли идею скептически. Аким Лисаковска Абай Ибраев, комментируя ситуацию на встрече с жителями в конце прошлого года, напомнил, что "вопрос с дамбой поднимался ежегодно", и каждый раз её временно восстанавливало КБРУ — градообразующее предприятие.

Фото Аскар Кенжетаев

Также Ибраев сообщил, что рассматривается вариант полного сноса старой переправы, чтобы исключить риск новых трагедий. Однако это заявление вызвало бурю негодования среди жителей.

Жители уверены: единственный выход — строительство современного моста через реку, который обеспечит безопасное сообщение между двумя населенными пунктами. Ведь и экономика, и социальная жизнь Козыревки давно завязаны на соседний поселок.

Районные власти в итоге поддержали жителей, признав необходимость строительства качественной переправы между Козыревкой и Октябрьским. Как оказалось, идея восстановить дамбу здесь существовала ещё до трагедии. Ещё весной прошлого года акимат района Беимбета Майлина выделил средства и заключил договор с местным подрядчиком — ТОО "Тобол Жолдары".

По проекту подрядчик должен был провести средний ремонт водопропускных труб, чтобы увеличить пропускную способность дамбы и предотвратить её размыв весной. Однако спустя несколько недель после начала работ из России поступил прогноз о высоком уровне паводков. Опасаясь потопа, подрядчик приостановил стройку. Затем последовала череда конфликтов и бюрократических решений. Компания "Тобол Жолдары" обвинила районный акимат в нарушении условий договора и подала в суд, но дело затянулось.

"Мы потратили около 9 миллионов тенге собственных средств. Часть ушла на подвоз материалов, часть — на начальные работы. Потом технадзор завернул проект, заявив, что в этом месте такую конструкцию строить нельзя. А вскоре произошла трагедия. Деньги мы так и не смогли вернуть", — рассказал руководитель ТОО "Тобол Жолдары" Саян Молдабеков.

Фото Аскар Кенжетаев

Проект не прошел экспертизу

Примерные сроки возведения моста – сентябрь-октябрь 2025 года. Все лето между двумя населенными пунктами кипела работа. Гудели трактора, экскаваторы, появились вагончики для строителей, а на мосте дежурили спасатели, предупреждавшие о работах.

К концу лета наметилось месторасположение будущей переправы. Ее немного сместили влево, ради чего даже пришлось срубить часть деревьев в лесопосадке и сдвинуть трубы для полива.

"Но мост так и не появился. Появилась извилистая колея. Но летом по ней еще можно было ездить, а после недавнего снегопада ее так развезло, что все стало совсем плохо", - сообщили нам местные жители в конце октября.

Фото Аскар Кенжетаев

В акимате Новоильиновки нам подтвердили: нового разборного металлического моста не будет ни в этом году, ни в следующем.

"Да, планировали установить эту металлическую конструкцию, которая лежала с 60-х годов в разобранном виде в другом регионе. Думали привезем по линии ДЧС и быстро установим. Но этот проект нам не подошел, он не прошел экспертизу", - констатировал аким Новоильиновского сельского округа Азамат Калакпасов.

Проще расселить?

Но мост, по его словам, между Октябрьским и Козыревкой все равно будет. Бюджет района уже выделил на разработку новой проектно-сметной документации для строительства обычного бетонного моста около 40 млн тенге. Но денег на само возведение новой конструкции в районе конечно не хватит. Их будут просить из республиканского бюджета. Примерная стоимость строительно-монтажных работ – около 2,5 млрд тенге.

Сумма довольно внушительная даже для бюджета республики. И как быстро выделят средства сказать не может пока никто. Но местные власти уверены, что возводить бетонный мост начнут уже в следующем году.

Фото Аскар Кенжетаев

Непонятно, как новая временная переправа, представляющая собой глиняную дорогу через реку, переживет зиму и не смоет ли ее следующей весной.

"Пока что переправа останется в таком состоянии. Но аким области обещал, что в этом году начнут подготовительные работы к строительству нового бетонного моста. Будем ждать деньги из республики", - сообщил и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина Донас Жаксылыков.

Руководитель подрядного ТОО "Тобол Жолдары" рассказал, что больше не будет участвовать в тендерах на строительство переправы. По его мнению, в этом месте невозможно ничего построить, а тратить миллиарды теге нецелесообразно.

"Никто не выделит такие деньги ради этого моста – это мое личное мнение. В Козыревке пять или шесть дворов. Есть альтернативный путь через соседний поселок Богороцк, по которому могли бы детей возить в школу. Но для того, чтобы было удобно и взрослым жителям, Козыревку можно просто расселить", - делится своим видением ситуации руководитель ТОО Саян Молдабеков.

Фото Аскар Кенжетаев

По его словам, властям проще выкупить несколько домов в Новоильиновке, чтобы переселить туда козыревцев, а расположенную в неположенном месте дамбу снести. Ведь она не значится не на чьем балансе, а в проекте ее не было со времен СССР. При переселении жителей вопрос с детским садом, школой и магазинами решится, но районные власти этого не делают.

"Мы предлагали жителям Козыревки переселиться в Новоильиновку, можно было даже предусмотреть выкуп домов за бюджетный счет по лини ЧС. Но они наотрез отказываются. Говорят, что в Октябрьском лучше школа, ближе ходить и они привыкли так жить", - прокомментировал момент с переселением жителей и.о. отдела ЖКХ района Беимбета Майлина.

Пока что ситуация выглядит тупиковой. Люди не хотят переселяться в соседний поселок, а хотят получить дома в Октябрьском, где условия жизни лучше и к которому они привыкли. Но такой вариант им не предлагают, предпочитая просить деньги из бюджета на строительство переправы. Хотя, учитывая цены на недвижимость в поселках, переселение обошлось бы в меньшую сумму.