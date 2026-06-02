Жители сёл самостоятельно отремонтировали дорогу в СКО

Жители нескольких сёл Северо-Казахстанской области вновь были вынуждены решать дорожную проблему собственными силами. В сёлах Ольшанка и Якорь Кызылжарского района местные жители взяли в руки лопаты, чтобы заняться ремонтом дороги, и записали видеообращение к местным властям, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Нет дороги, нет связи"

В видео жители сёл в шутливо-горькой форме, в виде стихотворных строк, рассказали о повседневных трудностях. По их словам, в населённых пунктах до сих пор отсутствуют качественные дороги, стабильная мобильная связь и базовая инфраструктура.

Жители утверждают, что проблема не решается уже много лет, и население ежедневно испытывает трудности из-за плохого состояния дорог.

Жители сами вышли ремонтировать дорогу

31 мая жители сёл Ольшанка и Якорь совместно провели ремонт ям на дороге между двумя населёнными пунктами. Все работы были выполнены силами самих жителей.

По их словам, несмотря на ограниченное количество материалов, удалось восстановить около 4 километров из запланированных 8 километров дороги.

"Даже при нехватке материалов мы смогли отремонтировать примерно четыре километра из восьми запланированных. В работе участвовали и мужчины, и женщины. Все вместе работали лопатами, стараясь сделать дорогу более безопасной и удобной", – говорят жители.

Что говорит акимат

Акимат Кызылжарского района прокомментировал ситуацию с ремонтом автомобильной дороги районного значения Якорь – Ольшанка.

Согласно официальной информации, в 2023 году была разработана проектно-сметная документация на средний ремонт участка дороги протяжённостью 9,5 км. Общая стоимость проекта составляет 573,6 млн тенге.

Однако в 2023-2025 годах финансирование выделено не было, поэтому реализация проекта оказалась невозможной.

По словам представителей акимата, вопрос выделения средств сейчас находится на контроле и будет рассмотрен при формировании бюджета следующего финансового периода.