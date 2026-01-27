Жители Усть-Каменогорска начали публиковать фото и видео сообщений о пропаже электроснабжения и тепла в домах и офисах, сообщает BAQ.kz со ссылкой на новостной паблик ilove_uka1 в Instagram.

Ночью без света остались микрорайоны КШТ, Меновное, Мирный, Прохладная, Стрелка, а также улицы Ауэзова и Победы. Также без света оказались микрорайоны за театром и за мечетью, район Бульвара и нечетная сторона проспекта Назарбаева.

Позже появились сообщения об отключении отопления. Новостной паблик osa_news_vko в Instagram сообщил, что без тепла остался один из детских садов города. В группе детского сада № 102, расположенного по улице Льва Толстого, 14, было всего 18 градусов тепла. Дети часто болеют, а постоянные простуды вынуждают их пить антибиотики. Родители жаловались на отсутствие тепла в садике и спрашивали, почему акимат и отдел образования не проверяют наличие отопления.

В комментариях к публикации Отдел образования Усть-Каменогорска ответил, что детский сад № 102 работает в штатном режиме. Администрация получила уведомление от АО "Шыгыс Жылу" о проведении работ по устранению дефекта теплосети 26 января с 08:30, что привело к общему снижению тепловой нагрузки в сети.

Издание yk.kz со ссылкой на городской акимат сообщило, что 26 января в 03:20 на левобережной части Усть-Каменогорска произошло аварийное отключение электричества, что вызвало временные сбои в системе теплоснабжения. Были приостановлены работы следующих котельных: котельная № 2 КШТ, котельная посёлка Ахмирово № 5, котельные посёлка Меновное № 6 и № 7. Также временно отключили оборудование на насосных станциях ППНС "Этнопарк", ПНС "Сатпаева" и ЦТП № 1, № 2, № 3 поселка Металлург.

Акимат сообщил, что электроснабжение полностью восстановлено, все котельные запущены и работают в штатном режиме. Работы по восстановлению гидравлического режима тепловых сетей левобережной части города завершены, и ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.