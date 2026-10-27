Жители ВКО застряли в снежном плену

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области между сёлами Айыртау и Каменка помощь спасателей потребовалась двум взрослым и ребенку.

Их автомобиль застрял в снежно-грязевой массе, из-за чего они не смогли самостоятельно продолжить путь.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали застрявший автомобиль и сопроводили его до трассы, откуда граждане смогли самостоятельно продолжить движение.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

МЧС напоминает: перед поездкой учитывайте погодные условия, состояние дорог и возможные риски. При неблагоприятной погоде по возможности отложите поездку, а при движении по сложным участкам дороги соблюдайте осторожность.