В Акмолинской области 58-летняя местная жительница лишилась миллионов после того, как позволила знакомому воспользоваться своим мобильным телефоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина, действуя под диктовку неизвестных, оформил на женщину товарные кредиты на сумму 3,2 млн тенге — и перевёл деньги третьим лицам.

Инцидент произошёл 8 сентября. По словам потерпевшей, мужчина, которому она доверяла, попросил её телефон и, находясь на связи с неизвестными, начал выполнять от её имени финансовые операции. Под предлогом "помощи", он убедил женщину пройти процедуры верификации. Так на её имя и были оформлены два кредита.

Как выяснилось, деньги впоследствии ушли на счета других людей. Сам злоумышленник действовал уверенно и убедительно — как и многие современные мошенники, делающие ставку на доверие и психологическое давление.

Полиция начала досудебное расследование.