Жительница Актау отстояла свои права после неудачного визита в салон красоты, завершившийся не только разочарованием, но и серьёзным дискомфортом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

5 октября она обратилась за наращиванием ресниц, однако вместо привычной процедуры получила сильное раздражение глаз и отёк век. Как выяснилось, мастер грубо нарушил санитарные нормы: ресницы были приклеены не на натуральные волоски, а прямо к коже век, что недопустимо и может привести к осложнениям.

Не согласившись с некачественно оказанной услугой, женщина обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области. Сославшись на закон "О защите прав потребителей", она потребовала компенсацию за испорченную процедуру и вред здоровью.

В итоге она добилась полной компенсации потраченных средств — как за саму услугу, так и за её последующее удаление в другом салоне. Общая сумма возврата составила 10 тысяч тенге. Этот случай стал наглядным примером того, что знание своих прав и решительность помогают восстановить справедливость даже в, казалось бы, бытовых ситуациях.

В Департаменте напомнили, что при получении некачественных товаров или услуг казахстанцы могут обращаться за защитой своих прав не только лично, но и через онлайн-платформы E-otinish.gov.kz и E-tutynushy.kz. Главное — сохранять подтверждающие документы и не бояться отстаивать свои интересы.